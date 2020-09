Torino, i convocati per il ritiro di Biella: non ci sono Lyanco e Aina

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Biella in programma dal 9 all’11 settembre: mancano Lyanco e Aina

Sono 31 i giocatori convocati dal tecnico del Torino Marco Giampaolo in vista del mini-ritiro di Biella che avrà inizio proprio oggi, 9 settembre. I granata, resteranno nella cittadina biellese fino al prossimo 11 settembre quando affronteranno in amichevole la Primavera di Cottafava. Nella lista di Giampaolo, tuttavia, non ci sono tutti i giocatori in rosa. A non partire per Biella, infatti, saranno sia il difensore brasiliano Lyanco che Ola Aina, quest’ultimo vicino alla cessione.

Torino, i convocati per il ritiro di Biella

Di seguito i 31 convocati di Giampaolo per il ritiro di Biella

PORTIERI: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu, Ujkani

DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Celesia, Djidji, Ferigra, Fiordaliso, Izzo, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda

CENTROCAMPISTI: Berenguer, Kone, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre.

ATTACCANTI: Belotti, De Luca, Edera, Falque, Millico, Rauti, Verdi, Zaza.