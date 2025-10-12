Le partite di ieri, sabato 11 ottobre, dei giocatori granata in Nazionale: Marcus Pedersen e Kristjan Asllani vincono

Nella giornata di ieri, sabato 11 ottobre 2025, hanno giocato due giocatori del Toro con le rispettive nazionali. Si tratta di Marcus Pedersen e Kristjan Asllani. Il primo è stato impegnato in Norvegia-Israele a Oslo: partita vinta per ben 5-0. Peccato però che il numero 2 sia stato in panchina per 90 minuti. La gara si è aperta con l’autogol di Khalaili al 18′. Poi tripletta di Haaland (27′, 63′, 72′) e autogol di Nachmias (28′). Asllani invece, con il numero 8 sulle spalle, ha giocato 90 minuti in Serbia-Albania 0-1. Una grande vittoria. Asllani ha giocato da centrocampista sinistro nel 4-3-3. Partita decisa al 45’+1 da Rey Manaj. Risultati quindi positivi.