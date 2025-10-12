Nikola Vlasic non sta incidendo e sta facendo molta fatica a lasciare il segno in questo Toro: il 10 è penalizzato dal modulo

Tanti punti di domanda in questo Torino, che anche alla seconda sosta dedicata alle Nazionali ci arriva pieno di dubbi. Baroni non ha convinto, i giocatori non sono in palla e la tifoseria continua a contestare contro la proprietà. I tifosi non sono nemmeno più arrabbiati, sono semplicemente esausti. In questo scenario si collocano diversi giocatori che non stanno rendendo, tra cui il numero 10 e capitano Nikola Vlasic. Il croato è penalizzato dal continuo cambio modulo. Vlasic è un trequartista puro, che si colloca perfettamente nel 4-2-3-1 di Baroni, che era anche il modulo di Vanoli a fine stagione. Al centro, sulla trequarti. Peccato che Baroni abbia giocato solo un tempo in Coppa Italia con quel modulo. Poi 4-3-3, 3-4-3, 3-4-2-1 e infine un 3-4-1-2 a Roma contro la Lazio che sembrava anche un 3-5-2. Vlasic da esterno fa fatica e si vede. Meglio a supporto delle due punte.

Si lavora sulle due punte

Essendoci in attacco Zapata, Adams e Simeone, diventa difficile pensare che per tutta la stagione il Toro giocherà con un solo attaccante. A parte gli esterni, Baroni al Filadelfia (senza Adams che è con la Scozia), sta provando le due punte. In questo modo Vlasic potrebbe trarne vantaggio, collocandosi alle loro spalle. Troppo sacrificato da esterno sinistro: quel ruolo si addice più a Njie o Aboukhal. Baroni studia le soluzioni che possono portare risultati positivi e esse devono passare da Vlasic, uomo chiave ma sottotono.

Vlasic sottotono

Vlasic non solo non è continuo, ma non riesce a sbloccarsi. Non fa delle brutte partite, anzi ce la mette tutta ma non incide. 6 partite su 6 da titolare in Serie A, con il numero 10 e la fascia al braccio: 0 gol e 0 assist. Solo 1 cartellino giallo. In Coppa Italia invece nelle due partite giocate ha trovato un gol, decisivo contro il Modena ad agosto. Poi da lì in poi più nulla.