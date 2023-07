Con il ritiro alle porte, Rodriguez è rientrato a Torino e partirà con la squadra. Ricci e Bellanova raggiungeranno il gruppo in seguito

Preparazione cominciata ma c’è chi si sta godendo ancora un po’ di meritato riposo dopo il periodo post-campionato con la Nazionale. Tra chi raggiungerà direttamente il Toro in ritiro ci sono Bellanova e Ricci, tra gli ultimi a chiudere la stagione a causa dell’Europeo Under 21. L’ultimo invece a tornare sotto la Mole giusto in tempo per la partenza è Ricardo Rodriguez, che domani sarà sul pullman diretto a Pinzolo insieme ai propri compagni di squadra.

Rodriguez, Pinzolo lo attende

Futuro ancora in bilico per lui che, in assenza di rinnovo, potrebbe lasciare definitivamente il Torino dopo tre stagioni. Da esubero a capitano, lo svizzero ha conquistato nel tempo un posto definitivo con Ivan Juric grazie all’esperienza maturata negli anni. Versatile ed efficace, è stato impiegato non solo in difesa ma anche come esterno di centrocampo, rendendosi difficile da sostituire.

Toro, futuro in bilico per lo svizzero

Il tecnico granata, che spinge per la sua permanenza, è pronto quindi a riaccoglierlo e a portarlo con sè per la preparazione in vista della nuova stagione. La palla passa però anche tra le mani di Rodriguez, che non ha ancora trovato un punto d’incontro con la società e che presto potrebbe conoscere le sue sorti. L’unica cosa certa è quindi questo nuovo inizio.