Il centrocampista turco, dopo sei mesi alla Sampdoria, è pronto a convincere il tecnico a dargli un posto nel suo Toro

Si avvicina la partenza per il ritiro di Pinzolo e il Toro si prepara al ritiro. Tra i giocatori tornati sotto la Mole, c’è chi lo ha fatto per restarci. Ilkhan è uno di questi. Approdato in granata nella scorsa sessione estiva dalla Turchia, è rimasto ai box dopo qualche prova. Juric lo ha infatti valutato insufficientemente pronto a giocare nella sua formazione, spedendolo in prestito a gennaio alla Sampdoria, ed ora si sente pronto a conquistare un posto nel Torino.

Ilkhan, poco spazio in granata dopo l’esordio

Presentato come il Messi turco dai suoi tifosi, l’ex Besiktas non ha avuto molta fortuna alla sua prima stagione in Serie A. Dopo l’esordio alla prima di campionato in granata, ha avuto altre tre chance con il Torino di Juric di cui solo una da titolare. È però andata meglio in blucerchiato. A limitare il suo spazio, solo un piccolo problema fisico a marzo, che non gli ha impedito di chiudere in crescendo.

Ilkhan, a Pinzolo per convincere

Tornare in campo con continuità e fiducia resta quindi uno degli obiettivi di Ilkhan. Il ritiro di Pinzolo vale molto per lui, tornato per convincere Juric a riprenderlo con sè. Come già capitato in altre occasioni, la preparazione estiva può spostare gli equilibri e influenzare le scelte del tecnico. È quindi importante fare bene e giocarse tutte le proprie carte per riuscire a trovare il proprio posto ed è ciò cheil turco proverà a fare.