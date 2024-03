Il capitano granata scelto dal ct Murat Yakin in vista delle sfide con Danimarca e Irlanda, in avvicinamento a Euro2024

In mattinata sul profilo “X” della nazionale di calcio della Svizzera è stato pubblicato l’elenco dei giocatori scelti dal commissario tecnico elvetico Murat Yakin, in vista delle gare contro Danimarca (23 marzo) e Irlanda (26 marzo). Tra i convocati è presente anche Ricardo Rodriguez. Il capitano granata finora ha raccolto 113 presenze con la propria selezione, condite da 9 reti. Non è l’unico giocatore militante in serie a comparire tra i convocati di Yakin. Oltre a Rodriguez, figurano infatti Yann Sommer (Inter), Michel Aebischer, Remo Freuler, Dan Ndoye (Bologna) e Noah Okafor (Milan).

Svizzera, l’elenco dei convocati

Portieri Kobel, Mvogo, Sommer (Inter).

Difensori Akanji, Comert, Elvedi, Garcia, Mbabu, Omeragic, Rodriguez (Torino), Schar, Widmer, Zesiger.

Centrocampisti Aebischer (Bologna), Freuler (Bologna), Bislmi, Sierro, G.Xhaka, Zakaria.

Attaccanti Amdouni, Kutesa, Ndoye (Bologna), Okafor (Milan), Shaqiri, Steffen, Vargas