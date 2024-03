Saba Sazonov: può essere arrivato il suo momento. Con un reparto in piena emergenza, nelle prossime partite può trovare spazio

La difesa del Toro, quest’anno, sembra maledetta. Dopo l’infortunio di Schuurs, ci sono state continue defezioni. In difesa, adesso può essere arrivato il momento di Saba Sazonov. Il numero 15, nelle prossime partite può trovare spazio, complice l’infortunio di Djidji. Contro il Napoli, al 76′ Djidji si è fatto male ed è uscito dal campo: al suo posto è entrato proprio Sazonov. Insieme a Vojvoda, contro l’Udinese si candida per sostituire Djidji sulla destra in difesa. Se il centrocampo, con il rientro di Ricci, torna a respirare, lo stesso non si può dire per la difesa. Juric ha vari dubbi in testa.

La situazione in difesa

Schuurs ha finito la stagione. Tameze (che ha giocato spesso in difesa al posto di Djidji) e Lovato (preferito spesso a Sazonov) sono out. Sono prossimi al rientro, ma in terra friulana non giocheranno (se saranno convocati) dal primo minuto. Al centro della difesa sarà confermato Buongiorno. Alla sua sinistra, ci sono Rodriguez e Masina. Se dovesse tornare Lazaro dall’inizio sulla fascia, Juric sceglierà tra uno dei due. Il vero dubbio, appunto, riguarda il braccetto destro: Sazonov o Vojvoda?

Sazonov è pronto?

Sazonov è arrivato in estate dalla Dinamo Mosca. Appena arrivato al Toro, aveva davanti molti giocatori nelle gerarchie. Juric lo ha sempre elogiato, come ragazzo e come modo di lavorare. Ma il classe 2002, finora, ha giocato poco. E quelle poche volte che ha giocato, è sembrato ancora acerbo. Quando sia Schuurs che Buongiorno erano out, Juric ha preferito Lovato a lui. Più che sulla destra, l’allenatore lo vede meglio al centro della difesa, ma c’è ancora da lavorare. Pagato 2,75 milioni di euro, in Serie A ha finora giocato 11 partite, molte da subentrato. Ha dimostrato limiti in fase di costruzione (contro la Salernitana) e in fase difensiva (contro la Roma). Il tempo è dalla sua parte: intanto è stato di nuovo convocato in Nazionale.