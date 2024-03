I precedenti di Udinese-Torino, gara che si giocherà sabato 16 marzo e che vale per la 29^ giornata di Serie A

Dopo la gara di venerdì a Napoli, sabato per il Torino riparte la Serie A. La 29^ giornata mette di fronte Udinese e Torino. Calcio d’inizio sabato 16 marzo alle 15:00. Nella storia del massimo campionato italiano, Udinese-Torino si è giocata ben 38 volte. Il bilancio, sorride ai friulani. Per il Toro un totale di 8 vittorie, 14 pareggi e 16 sconfitte. 37 gol fatti e 53 gol subiti. Anche sabato, non sarà facile per il Toro portare a casa dei punti. La vittoria in casa granata manca da 4 partite. Di seguito, 3 precedenti nel dettaglio.

2022/2023: un’ottima vittoria

L’ultimo precedente, si è giocato lo scorso campionato. Nella stagione 2022/2023, Udinese-Torino è finita 1-2. La partita si è giocata il 23 ottobre del 2022, 11^ giornata. Juric sulla panchina del Toro, Sottil su quella dell’Udinese. Toro in vantaggio dopo 14 minuti grazie al gol di Ola Aina. I friulani, con Deulofeu, al 26′, pareggiano subito su pasticcio di Zima. Nel secondo tempo, entra Radonjic e la partita cambia. Al 69′, decide la gara un gol di Pietro Pellegri.

2015/2016: una goleada

36^ giornata di Serie A 2015/2016: Udinese-Torino. Si gioca alla Dacia Arena il 30 aprile 2016. La squadra di Ventura contro quella di De Canio. Partita senza storia: 5-1 per il Toro. In gol nel primo tempo Jansson al 12′ e Acquah al 45′. Nel secondo tempo completano l’opera la doppietta di Martinez (50′ e 83′) e il gol spettacolare di Belotti al 56′. Inutile la rete di Felipe al 47′.

2019/2020: una sconfitta amara

Nella stagione 2019/2020 si affrontano Mazzarri e Gotti. 20 ottobre 2019: 8^ giornata di campionato. Partita pessima del Toro, che perde per 1-0. Decisivo il gol di Okaka al 42′. Terza sconfitta di fila in trasferta per il Toro: Sampdoria, Parma e Udine. Mazzarri sarà poi esonerato: sarà Moreno Longo a salvare la squadra.