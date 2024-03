Dopo Vlasic, Milinkovic-Savic e Zapata un altro granata è stato convocato dalla propria nazionale: si tratta di Sazonov

Si avvicina sempre più la sosta di marzo che darà spazio alle nazionali, la prima del 2024. C’è tanta curiosità soprattutto attorno all’Italia guidata da Spalletti, il quale ha annunciato che è pronto a stravolgere il proprio sistema di gioco. Gli azzurri affronteranno Venezuela ed Ecuador in amichevole negli Stati Uniti, in quelli che sono gli ultimi impegni prima del ritiro pre-Europeo. Chi ancora deve guadagnarsi l’accesso a Euro2024 è invece la Georgia di Saba Sazonov, che sarà impegnata nei playoff. I biancorossi affronteranno prima il Lussemburgo nella semifinale, e in caso di vittoria incroceranno nello spareggio decisivo una tra Grecia e Kazakistan. E proprio per questa mini campagna, il CT Sagnol ha deciso di convocare – tra gli altri – anche il difensore del Torino.

Solo 3 presenze fin qui

Quella di marzo è la quinta chiamata di Sazonov con la nazionale maggiore georgiana, in cui il centrale granata ha messo a referto tre partite. Dopo aver esordito scendendo in campo per 12 minuti nell’amichevole del novembre del 2022 contro il Marocco, il classe 2002 ha giocato 90 minuti nella partita, sempre amichevole, contro la Mongolia. I primi minuti ufficiali sono invece arrivati nello scorso settembre, quando il numero 15 è entrato nel corso della partita contro la Spagna, persa per 1-7. L’esperienza maturata in questi primi mesi italiani può ora certamente convincere il CT francese a dargli più spazio tra i titolari.

Quarta convocazione per il Toro

Quella del georgiano è la quarta convocazione sino a questo momento per i giocatori del Torino. Prima di lui erano infatti stati chiamati solamente Vlasic e Milinkovic-Savic a livello europeo, mentre Zapata è stato preconvocato dalla Colombia. Mentre Sazonov dovrà essere impegnato in delle sfide decisive, Croazia e Serbia sono già certe di un posto ai prossimi campionati europei. Non si fermerà certamente qui la lista dei calciatori di cui Juric non potrà usufruire durante la settimana di pausa. Quasi certamente infatti Spalletti chiamerà sia Buongiorno che Bellanova, e oltre a loro mancano ancora all’appello i vari Gineitis, Rodriguez, Linetty, Vojvoda e probabilmente anche Sanabria. La rosa granata, in occasione di ogni sosta, è tra le squadre di Serie A che “cede” più giocatori alle varie selezioni.