Terremoto in casa Milan, dopo che la Finanza ha effettuato un blitz nel quartier generale rossonero: cosa rischiano i rossoneri?

Non sono giorni tranquilli quelli che il Milan sta attraversando in questo periodo a Milanello. Nella giornata di martedì, infatti, la Guardia di Finanza ha messo in atto una sorta di blitz perquisendo le sedi della società rossonera, con un obiettivo particolare: pare infatti che la cessione effettuata dal fondo Elliott a RedBird non sia regolare, e che anzi sia stato simulata. L’ipotesi di reato è di “ostacolo all’attività della Figc di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio” (Furlani e l’ex Gazidis sono indagati), e potrebbe interessare anche l’ambito UEFA. Il Milan infatti, come accaduto alla Juventus nella scorsa stagione, potrebbe rischiare l’esclusione dalle coppe europee, e il Toro in questo senso osserva da vicino l’evoluzione dell’inchiesta.

Anche il 9° posto potrebbe valere l’Europa

Per quanto riguarda l’Italia, se venisse accertata la violazione effettuata dal Milan i rischi sarebbero molteplici, e si rifarebbero a un’ammenda, a una deduzioni di punti o addirittura o alla retrocessione. Allargando l’orizzonte all’Europa anche l’UEFA potrebbe prendere dei provvedimenti, e tra i vari rischi ci sarebbe anche quello di un’esclusione dalle coppe. A questo punto, considerando quanto sta accadendo in queste ore a Milanello e anche la questione del ranking, che potrebbe garantire all’Italia un posto in più in Champions League, anche il 9° posto in classifica potrebbe valere un piazzamento europeo. Se il Milan dovesse infatti arrivare tra le prime 4, di conseguenza le squadre tra la 1ª e la 6ª posizione accederebbero alla nuova Champions League (ovviamente escludendo i rossoneri); 7ª e 8ª avrebbero la possibilità di partecipare all’Europa League, mentre la 9ª in classifica potrebbe disputare i playoff di Conference League. Ancora troppo presto per parlare con certezza, ma la sensazione è che si potrebbe rivivere un finale di stagione simile a quello scorso.