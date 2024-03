In occasione delle sfide interne contro Monza, Juventus e Frosinone, il Torino ha messo a disposizione un pacchetto per la Curva Primavera

Prosegue il campionato del Torino, che tornerà a giocare davanti ai propri tifosi solo dopo la sosta per le nazionali di marzo. I granata si preparano a tre sfide interne consecutive a tutti gli effetti decisive contro Monza, Juventus e Frosinone. Per l’occasione, la società granata ha messo a disposizione un 3 games pack che permetterà a tutti i tifosi di accedere alla curva Primavera a soli 60 euro (20 euro a partita). I biglietti sono disponibili da questo momento.

Disponibili i biglietti per il derby

Intanto, la società ha messo a disposizione anche i biglietti per la singola sfida contro la Juventus, in programma domenica 14 aprile alle ore 15. I prezzi per il biglietto intero variano tra i 35€ e i 90€, mentre il minimo per gli under18 è 15€. Il costo di un biglietto per la Curva Primavera è di 35€, dunque tramite il 3 games pack sarebbe possibile risparmiare 15€, considerando il prezzo medio di 20€ a partita.