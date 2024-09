La squadra di Vanoli si esibirà in una sgambata con la Primavera. Si potrà accedere allo stadio dalle ore 9

Con l’arrivo della sosta per le nazionali, per questo weekend i tifosi granata dovranno fare a meno di assistere alle gesta dei propri beniamini, che hanno chiuso le prime tre partite con due vittorie e un pareggio. Vero, ma non del tutto. Il Torino ha infatti comunicato sul proprio sito ufficiale e attraverso i propri canali social che sabato 7 settembre la prima squadra si esibirà allo Stadio Olimpico-Grande Torino in un allenamento congiunto con i ragazzi della Primavera. Si potrà assistere alla sessione accedendo dai distinti alle 9 del mattino. In più sarà aperto il pop-up store per il merchandising ufficiale e la biglietteria nord per l’acquisto di abbonamenti e biglietti in vista di Torino-Lecce di campionato e Torino-Empoli di Coppa Italia, oltre alla sottoscrizione di tessere Cuore Granata.