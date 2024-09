La crescita di Ilic è sotto gli occhi di tutti: con Vanoli è libero di spingersi in avanti e di esprimere al meglio il suo gioco

Questo Toro, questo gruppo, fa sognare i tifosi. Merito dell’ottimo lavoro iniziale svolto da Paolo Vanoli, sempre più idolo della piazza. Sotto la sua gestione, il Torino ha conquistato 7 punti in 3 partite. Alcuni giocatori, tra cui Ivan Ilic, sono migliorati molto. Il numero 8 granata è il titolare nel ruolo di mezzala sinistra e sta facendo benissimo. In quel ruolo, con il gioco del nuovo allenatore, è più libero di esprimersi. Senza nulla togliere a Juric, che è stato come un padre per lui. Ma adesso con Vanoli gioca più avanzato e può spesso inserirsi come gli piace fare. Ne sono la prova il gol stupendo contro l’Atalanta e le due occasioni avute di testa al Penzo contro il Venezia. Inoltre, sembra proprio che abbia un altro passo in mezzo al campo.

Ha voluto il Toro

E pensare che Ilic, giocatore chiave, poteva partire in estate. Infatti dopo aver fatto un buon Europeo con la sua Serbia, lo Zenit aveva messo gli occhi su di lui. I russi hanno provato a convincerlo ma lui è voluto restare al Toro. Cairo aveva detto che c’erano anche altre squadre su di lui. Ma alla fine poi non si è fatto niente. Il giocatore aveva raggiunto i compagni a Pinzolo e per Vanoli è diventato lui il titolare. Questa per lui può essere la stagione della definitiva consacrazione. Non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto da quello mentale.

Le sue parole

Contro il Venezia, Ilic ha battuto il corner che ha portato il gol di Coco. A fine partita ha detto: “Se tu in testa hai l’idea di spingere e andare forte puoi fare tanto. In queste prime tre partite mi sono detto che devo spingere e dare il massimo e ho trovato un bel passo”. Poi ha aggiunto: “Nello spogliatoio la situazione è diversa rispetto all’anno scorso, siamo più liberi. Oggi si è visto, eravamo sullo 0-0 fino a pochi minuti dalla fine e siamo riusciti a vincere”.