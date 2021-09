Domenica pomeriggio Torino e Salernitana si affronteranno per la seconda volta in serie A nel capoluogo piemontese

Nella loro storia Torino e Salernitana si sono affrontate 15 volte e il bilancio sorridere alla squadra torinese. Il Toro ha vinto 7 match contro la squadra campana, contro i 3 successi della Salernitana. I pareggi invece sono stati 5. Ma fino ad oggi si è registrato un solo incontro in Serie A tra le due squadre. Quello di domenica sarà il secondo, con le due squadre che dopo le prime due giornate di campionato si ritrovano ancora con 0 punti. La squadra di Castori però vola sulle ali dell’entusiasmo dopo l’arrivo di Frank Ribery. Un giocatore che, se domenica scenderà in campo, potrebbe creare non pochi problemi al Toro. Quest’ultimo sicuramente vorrà ampliare il suo score di successi contro la Salernitana, in una partita che si preannuncia combattuta.

Torino-Salernitana: il precedente in A del 1947

L’unico precedente in A corrisponde a una larga vittoria del Toro che risale al 16 novembre 1947, nel match che si disputò allo Stadio Filadelfia. A sbloccare la partita furono i padroni di casa con una rete di Gabetto all’8 minuto. Poi Loik portò i granata sul 2-0 e Menti, qualche minuto dopo, calò il tris. Sul finale del primo tempo la Salernitana trovò la via del gol con Vaschetto. Il Toro nel secondo tempo prese il largo con una doppietta di Loik e una rete di Grezar. Sul 6-1 l’arbitro Galeati fischiò la fine del match ma, dopo essersi accorto di aver anticipato la fine all’84’ minuto e non al 90’, richiamó le squadre in campo. Negli ultimi sette minuti di gioco il Toro segnò ancora un gol con Fabian. Ora tocca alla squadra di Juric cercare di portare a casa i 3 punti, nel secondo match che Toro e Salernitana giocheranno in Serie A.