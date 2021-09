Torino-Salernitana è in programma per domenica 12 settembre alle ore 15.00 al Grande Torino: ecco come seguirla in TV e in streaming

È di nuovo tempo di calcio per il Torino. Dopo la pausa nazionali, i granata varcheranno nuovamente le soglie dello stadio Grande Torino per affrontare la Salernitana. REduci da due socnfitte consecutive, proveranno a portare a casa i tre punti contro l’altra granata di Serie A, sconfitta invece da Roma e Bologna. Il match, in programma per domenica 12 settembre alle ore 15.00 tra le mura amiche del Toro, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito la maggioranza dei diritti TV della Serie A per il nuovo triennio. L’app è disponibile da PC, smartphone, smart Tv e tablet.