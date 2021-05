Oltre ad annunciare l’ingaggio del nuovo allenatore, Ivan Juric, il Torino ha salutato anche il tecnico uscente, Davide Nicola

Davide Nicola non sarà l’allenatore del Torino nella prossima stagione. La notizia, che da giorni era ormai nota, è diventata ufficiale con l’ufficializzazione dell’arrivo di Ivan Juric sulla panchina granata. La società granata, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha così valutato il tecnico uscente: “Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Davide Nicola e i suoi collaboratori per la dedizione, la professionalità e la passione mostrate in questi mesi alla guida del Toro: un ottimo lavoro che grazie al contributo di tutti ha permesso di raggiungere il traguardo indicato. Tutto il Torino Football Club saluta Davide Nicola e il suo staff e augura il meglio nel proseguimento della loro carriera”.