Le cifre e i dettagli dell’operazione che ha portato Ivan Juric sulla panchina del Torino: quanto guadagna

Firmando con i granata e diventando ufficialmente l’allenatore del Torino a partire dalla stagione 2021-2022, Ivan Juric si è assicurato uno stipendio nettamente più alto rispetto a quello che percepiva a Verona. L’intesa raggiunta con il presidente Cairo prevede un rapporto triennale: ma quanto guadagnerà Juric al Torino? Circa 2 milioni di euro netti a stagione per tre anni: una cifra che però potrebbe anche lievitare visto che il contratto prevede anche dei bonus, al raggiungimento di certi obbiettivi (primo di tutti, l’Europa). Al Verona, l’ormai ex tecnico e storico vice di Gasperini guadagnava la metà, un milione a stagione.

Juric guadagna più di Giampaolo

Per il Torino e per Cairo un salto in avanti dal punto di vista degli stipendi. Il precedente allenatore, ancora a libro paga, Marco Giampaolo, guadagnava circa un milione e mezzo, più di Nicola e di Longo che hanno firmato solo per sei mesi.