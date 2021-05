Ivan Juric è ufficialmente il nuovo allenatore del Torino: lo ha annunciato la stessa società granata con un comunicato

Ora è ufficiale: Ivan Juric è il nuovo allenatore del Torino. Il tecnico croato, dopo aver rescisso con l’Hellas Verona, ha firmato un contratto per tre stagioni con la società granata a 2 milioni di euro a stagione più bonus legati alle qualificazioni alle coppe europee. Il presidente Urbano Cairo ha scelto non di confermare Davide Nicola, nonostante la salvezza conquistata dopo essere subentrato lo scorso gennaio a Marco Giampaolo con la squadra relegata al penultimo posto in classifica, ma ha voluto aprire un nuovo ciclo con un allenatore che è reduce da due buone stagioni al Verona.

Chi è Ivan Juric

Nato a Spalato e cresciuto calcisticamente proprio nell’Hajduk Spalato, Ivan Juric è arrivato in Italia nel 2001, quando il Crotone lo acquistò dal Siviglia. In Calabria ha conosciuto il tecnico Gian Piero Gasperini, che è diventato una sorta di mentore per il futuro allenatore croato: i due si sono poi ritrovati al Genoa e, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Juric è stato anche assistente tecnico di Gasperini all’Inter e al Palermo. Prima di firmare con il Torino, il tecnico ha allenato il Mantova, il Crotone (con cui ha conquistato la promozione dalla B alla A), il Genoa in tre diverse occasioni e il Verona.