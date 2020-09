Torino, il 12 settembre amichevole contro la Sampdoria - Toro.it

Ufficializzata l’amichevole tra Torino e Sampdoria che si giocherà al Grande Torino sabato 12 settembre alle ore 18

Il Toro chiuderà la fase di precampionato con un’amichevole contro una formazione di Serie A. Sabato 12 settembre, sette giorni prima dell’esordio del Franchi, i granata affronteranno al Grande Torino la Sampdoria. Rispetto alle altre sfide già giocate o in programma, sarà quello contro i blucerchiati il test sicuramente più probante. Saranno Giampaolo e Linetty, insieme a Quagliarella, i grandi ex della sfida in programma fra una settimana.