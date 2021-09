Due salvataggi sulla linea contro il Sassuolo, traversa contro la Lazio: Antonio Sanabria fermato dalla sfortuna. Il k.o. di Belotti gli dà altro tempo

In principio fu Ferrari, poi Maxime Lopez, infine Reina più la traversa: ci sono ostacoli e sfortuna, sulla strada per il gol. Non definite spuntato (ovvero senza punte), il Torino di Ivan Juric, perché Antonio Sanabria la rete l’ha accarezzata per tre volte nelle ultime due partite, prima a Reggio Emilia contro il Sassuolo poi in casa contro la Lazio. Il pallone non è entrato, ma per questione di millimetri. Lui, anzi, è stato bravo a ritagliarsi spazi e occasioni in entrambe le sfide. E di tempo per mettersi in mostra ancora ne avrà, visto che perdura l’assenza del titolare: Andrea Belotti ha difficoltà a rimettersi in pista, dopo l’infortunio in Nazionale. E sicuramente mancherà all’appello per il Venezia e per il derby.

Il gol contro la Salernitana e poi la sfortuna

Saranno due chance, per Sanabria, di aggiornare il bottino in campionato, fermo all’unico gol realizzato in stagione, quello nel 4-0 rifilato alla Salernitana. Per il resto c’è stata un po’ di sfortuna, sulla sua strada. L’obiettivo è non farsi perdere d’animo: anzi, fare tutto il possibile per rendere in futuro più combattuto il ballottaggio col Gallo.

Sì, perché di farli giocare insieme Juric per ora non vuole sentir parlare: “Abbiamo provato con due punte ma è stata l’unica brutta partita, da vergognarsi, a Firenze. Io non mi trovo, faccio fatica”, ha detto dopo il pari contro la Lazio. Preferisce un riferimento solo e tanti giocatori pronti a giostrare tra le linee: c’è anche lo spauracchio della panchina, da allontanare. Per farlo, Sanabria deve innanzitutto scacciare la sfortuna.