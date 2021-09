Marko Pjaca fermato da un problema muscolare: Ivan Juric teme di riaverlo a disposizione solamente dopo la pausa del campionato

Piove sul bagnato in casa Torino. Dopo Andrea Belotti, Simone Zaza e Dennis Praet, Ivan Juric perde anche un altro elemento del suo pacchetto offensivo: Marko Pjaca. Il trequartista croato, che con i suoi gol ha permesso al Torino di ottenere 4 punti nelle ultime due partite, si è fermato a causa di un problema muscolare patito proprio nel finale contro la Lazio e per questo ha lasciato il campo un po’ zoppicante: non ci sarà lunedì nella trasferta di Venezia ma il timore è che debba saltare anche il derby con la Juventus, in programma fra una settimana esatta all’Olimpico Grande Torino.

Infortunio Pjaca: problema muscolare per l’attaccante

Pjaca era stato in dubbio fino all’ultimo anche per la gara contro la Lazio a causa di un affaticamento muscolare che per giorni non gli ha neppure permesso di allenarsi con i propri compagni di squadra: Juric lo ha recuperato proprio in extremis (giovedì mattina, a poche ora dal calcio d’inizio della partita, il fantasista ha sostenuto l’ultimo fisico ottenendo l’ok dello staff medico per giocare) e per questo lo ha fatto partire dalla panchina, mandandolo in campo solamente per il quarto d’ora dalla fine (un lasso di tempo che è stato comunque sufficiente a Pjaca per segnare un gol e sfiorarne un secondo). Ora saranno gli esami strumentali a dire se il numero 11 potrà esserci nel derby o se invece tornerà in campo più avanti, il rischio che Juric arrivi alla gara contro la Juventus con gli uomini contati in attacco è però davvero molto alto.