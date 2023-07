Dopo l’incontro di ieri, i granata si sono presentati nuovamente oggi al Filadelfia per il secondo giorno di allenamento

Martedì intenso per il Torino, che si è ripresentato al Filadelfia per il secondo giorno di allenamenti. Dopo una prima giornata dedicata per metà ai test medici, i granata oggi hanno lavorato integralmente sul campo, dando ufficialmente il via alla preparazione estiva. Inizia così il lavoro di Ivan Juric, alla terza stagione sotto la Mole. Una stagione che, così come le precedenti, vede il tecnico croato affrontare le prime settimane di ritiro con la rosa tutt’altro che completa, visti gli addii di giugno e i soli tre acquisti ufficializzati fin qui – di cui uno, Haveri, ha già salutato in prestito. Un’annata che si prospetta diversa, con il Torino che dovrà sin da subito capire quali siano le ambizioni a lungo termine, considerato come nella stagione appena terminata ci siano stati non pochi rimorsi per aver mancato di poco la qualificazione alla Conference League (vista la molto probabile esclusione della Juventus). Juric si aspetta degli arrivi che permettano il tanto richiesto salto di qualità, ma dovrà ancora aspettare.

Toro in campo ancora senza nazionali

All’appello, oltre ai potenziali nuovi acquisti, sono ancora diversi i giocatori della rosa a mancare in questi primi giorni di raduno. Tralasciando la questione Buongiorno, che per amore della squadra ha tagliato le proprie vacanze pur di rientrare prima al Filadelfia con i compagni così come Popa (si è presentato prima per ambientarsi meglio) e Ilkhan, sono assenti ancora coloro che sono stati impegnati con le nazionali nel mese di giugno. Torneranno nei prossimi giorni, infatti, i serbi Milinkovic-Savic e Ilic. Stessa cosa anche per capitan Rodriguez, impegnato con la sua Svizzera, mentre a centrocampo si presenteranno in seguito anche Linetty e Gineitis. Discorso diverso per gli azzurrini che hanno giocato l’Europeo under 21, terminato solamente il 28 giugno con l’eliminazione alla fase a gironi; bisogna aspettare ulteriormente per vedere Ricci, Pellegri e soprattutto Bellanova, dunque, i quali quasi certamente raggiungeranno i compagni direttamente a Pinzolo.