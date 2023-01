Nel match contro l’Hellas Verona il Toro grazie a Miranchuk ha trovato il suo primo gol da fuori area in questa stagione

Il 2023 per il Toro non è iniziato proprio nel migliore dei modi. I granata nella prima partita del nuovo anno, dove hanno affrontato l’Hellas Verona tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, hanno ottenuto solamente 1 punto. Tra gli aspetti positivi che Ivan Juric può trarre dalla partita contro la sua ex squadra c’è il fatto che i granata, dopo tantissimo tempo, grazie ad Aleksey Miranchuk sono tornati a segnare da fuori area, per essere più precisi dopo oltre un anno. Infatti, l’ultima rete segnata da fuori dell’area di rigore da parte del Toro risale al 22 novembre 2021. In quell’occasione a sbloccare il match fu Josip Brekalo, grazie a un destro micidiale partito da fuori area. Poi più nulla. A spiegare il perché al Toro mancassero i tiri da fuori area ci pensò qualche tempo fa Juric quando, senza tanti giri di parole, dichiarò: “Non abbiamo buoni tiratori”. Miranchuk nel match contro la squadra guidata dalla coppia Zaffaroni-Bocchetti ha dimostrato che le parole del tecnico croato non corrispondono alla realtà e che lui può essere velenoso anche da fuori area grazie al suo ottimo piede sinistro.

Il Toro era l’unica squadra in Serie A con zero gol da fuori area

Un dato che non può non essere sottolineato è quello che riporta che i granata, prima del gol messo a segno da Miranchuk contro l’Hellas Verona, erano l’unica squadra di tutta la Serie A che nella stagione in corso non era ancora riuscita a segnare da fuori area. Però bisogna anche precisare che i granata hanno provato in davvero poche occasioni a segnare da fuori area di rigore. Adesso la speranza è che il gol del trequartista russo non rimanga un caso isolato in tutto il campionato. Magari già nell’ importante match contro la Salernitana si vedrà un Toro più aggressivo che proverà a fare più tiri da fuori area. Quello che è certo è che Rodriguez e compagni non potranno sbagliare la sfida contro i campani.