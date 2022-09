Paro nella conferenza stampa di presentazione di Inter-Torino ha rivelato che Singo e Schuurs hanno recuperato dai rispettivi infortuni

Mancano ormai poche ore alla sfida tra Inter e Toro. Una partita che contrappone una squadra che arriva al match di San Siro da un periodo positivo e con tanto entusiasmo, i granata, contro una squadra, quella guidata da Simone Inzaghi, che è reduce da due sconfitte molto pesanti, quelle contro Milan e Bayer Monaco, e che quindi è in cerca di un riscatto. A distanza di poco tempo dal fischio d’inizio di Inter-Torino, che si preannuncia molto combattuta, c’è una notizia che fa sorridere il club granata e i suoi tifosi, ovvero il fatto che Wilfred Singo e Perr Schuurs hanno recuperato dai rispettivi infortuni e saranno arruolabili per il match contro l’Inter. A rivelarlo è stato il vice allenatore granata Matteo Paro nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro i nerazzurri quando ha dichiarato: “Singo e Schuurs sono a disposizione per domani”. Il Toro dunque, per la sfida contro Handanovic e compagni alla Scala del calcio avrà a disposizione altre due frecce per il suo arco. Due frecce che potranno davvero fare molto male e risultare determinati ai fini del risultato. L’Inter è avvisata.