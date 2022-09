Il centrocampista granata si è espresso ai microfoni di Dazn, prima della sfida di domani alle 18 contro l’Inter

In vista dell’incontro che metterà il Torino di fronte all’Inter, Samuele Ricci è comparso ai microfoni di Dazn per raccontare il momento della sua squadra e quello più strettamente personale. Il centrocampista ha detto innanzitutto la sua su come, secondo lui, si svolgerà la stagione di Serie A. Come abbiamo visto da queste prime partite, ci sono tantissime squadre che possono, comunque sia, lottare per stare là in alto – sostiene Ricci – c’è stato un mercato molto intenso e sono arrivati anche degli ottimi giocatori. Anche al Torino che, insomma, credo che con questi nuovi acquisti abbia arricchito la rosa. La Serie A si sa, è un campionato difficile e quest’anno ancora di più. E’ molto equilibrato. L’inizio di stagione del Torino è stato senz’altro incoraggiante: Bilancio positivo. Abbiamo fatto delle buonissime partite, sia in casa che fuori casa. Abbiamo iniziato molto bene, da squadra e l’abbiamo fatto vedere sul campo che siamo una squadra molto preparata e sappiamo quello che dobbiamo fare, anche grazie a come ci allena il mister tutti i giorni.

Ricci: “Dobbiamo continuare così”

Un calciatore di Serie A è più di altri esposto alle critiche. Ricci, in merito, segue un suo personale mantra: Cerco di ascoltare e di non ascoltare. Delle volte le critiche, se sono fatte in modo costruttivo possono anche aiutare. Il tifoso tante volte pretende tanto, sia dalla squadra che dalla società. Quindi fanno parte del gioco del calcio. Quindi è giusto che ci siano delle critiche, se fatte in modo costruttivo ovviamente. Anche lui sa però essere molto pretenzioso nei suoi confronti: Fissato qualche obiettivo. Mi sono detto che rispetto al passato devo fare di più e migliorare, come mettere qualche gol o assist. Ma verranno durante le partite, non bisogna pensarci altrimenti effetto contrario. Di squadra, dobbiamo continuare così e non porci obiettivi grandi ma pensare giorno per giorno. Infine, ha espresso le sue sensazioni sulla attuale esperienza in granata: E’ una bellissima piazza e mi sono trovato benissimo con ambiente, squadra, staff, mister e tifosi.