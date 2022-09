L’esterno ivoriano torna sulla fascia destra. Schuurs verso la titolarità. Linetty in vantaggio su Ilkhan per la mediana

Il Torino, domani alle ore 18, farà visita all’Inter per l’anticipo del sabato della sesta giornata di Serie A. I granata provengono dal successo casalingo con il Lecce e vorranno sicuramente riscattarsi dall’ultima trasferta che li ha visti soccombere tra le mura amiche dell’Atalanta. Juric, per l’occasione ancora sostituito in panchina dal vice Paro, potrà contare su alcuni rientri importanti. Sugli esterni rientrerà Wilfried Singo, in queste ultime uscite sostituito dall’ex (di proprietà ancora dell’Inter) dell’incontro, Valentino Lazaro. Ne avrà ancora per quindici giorni l’indisponibile Samuele Ricci. Tempi più lunghi invece per rivedere in campo Aleksej Miranchuk.

Torino, Schuurs ce la fa. Ballottaggio con Buongiorno

Il Torino a San Siro rimarrà fedele al suo scacchiere tattico. Difesa a tre composta dai braccetti Djidji e Rodriguez e al centro Schuurs, al momento favorito su Buongiorno. L’olandese è rientrato a disposizione dopo la botta ricevuta nel match di lunedì scorso contro il Lecce. Il terzetto proteggerà la porta difesa da Milinkovic-Savic. In mediana giocherà Lukic mentre, rispetto alla sfida con i salentini, Ilkhan partirà dalla panchina. Al suo posto Linetty. Sugli esterni rientrerà Singo, con buone possibilità di vincere il ballottaggio con Lazaro. A sinistra spazio a Vojvoda. In trequarti confermati Vlasic e Radonjic, al servizio dell’unica punta Sanabria. Il paraguaiano contro il Lecce ha riposato e verrà molto probabilmente preferito a Pellegri.

Probabile formazione Torino: ecco chi può giocare

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Gemello, Berisha, Bayeye, Buongiorno Zima, Adopo, Aina, Lazaro, Garbett, Ilkhan, Seck, Pellegri. All. Juric

Indisponibili: Miranchuk, Ricci

Squalificati: nessuno

Perr Schuurs