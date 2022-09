Pochi minuti dopo la partenza per la Lombardia, il pullman del Torino si è guastato: i giocatori hanno dovuto prenderne uno sostitutivo

La trasferta milanese del Torino non è iniziata nel migliore dei modi: pochi minuti dopo la partenza dallo stadio Olimpico Grande Torino, mentre percorreva Corso Mediterraneo, il pullman che trasportava la squadra si è fermato a causa di un problema all’idroguida, staff e giocatori sono dovuti scendere del mezzo e prendere un mezzo sostitutivi che li ha portati nel capoluogo della Lombardia. Un inconveniente che ha di fatto tardato di qualche minuto l’arrivo della squadra nell’hotel scelto per il ritiro prepartita ma che non ha avuto comunque gravi conseguenze.