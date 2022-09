Ecco dove vedere Inter-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 10 settembre ore 18

Manca sempre meno alla quinta giornata di campionato, che vedrà confrontarsi il Torino di Juric e l’Inter di Simone Inzaghi. Le due formazioni, attualmente sesta e ottava forza del campionato, sono pronte a fronteggiarsi alle ore 18, nel secondo dei tre anticipi del sabato. La sfida del Meazza di Milano sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.