Da quando la vittoria vale 3 punti solamente in un’occasione il Toro ha conquistato 13 punti dopo 6 giornate

La squadra di Ivan Juric è partita bene e sta stupendo molti per i risultati e le prestazioni che sta inanellando. Per questo i granata non vogliono assolutamente fermarsi, neanche se il prossimo ostacolo da affrontare si chiama Inter. Anche contro i nerazzurri il Toro vorrà conquistare la vittoria per continuare a volare nelle zone alte della classifica e per cercare di eguagliare il Toro che nella stagione 2015-2016 raccolse 13 punti dopo 6 giornate. Quello fu l’unico caso da quando la vittoria vale 3 punti, ovvero dalla stagione 1994/1995, in cui i granata riuscirono a raccogliere 13 punti in 6 giornate. Dunque Juric sbancando San Siro eguaglierebbe quel Toro che allora era allenato da Gian Piero Ventura, nel suo ultimo anno all’ombra della Mole. Rodriguez e compagni proveranno a conquistare i 3 punti pur sapendo che di fronte si troveranno un avversario che sabato pomeriggio scenderà in campo con il dente avvelenato dato che è reduce da due sconfitte molto scottanti, arrivate nell’arco di pochi giorni, ovvero quelle rimediate contro il Milan e il Bayern Monaco. Intanto c’è da sottolineare che il Toro fino a qui ha già raccolto un punto in più rispetto all’anno scorso.