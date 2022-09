Il trequartista russo prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con i suoi compagni ed essere convocato per il match contro il Sassuolo

Alla vigilia dell’importante match dove il Toro affronterà l’Inter il vice allenatore granata Matteo Paro intervenuto in conferenza stampa al posto di Ivan Juric, alle prese con una polmonite, ha fatto il punto per quanto riguarda gli infortunati. Se Wilfred Singo e Perr Schuurs hanno recuperato dai rispettivi infortuni e verranno convocati per il match contro i nerazzurri, per Aleksej Miranchuk bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Stando a quanto dichiarato da Paro, il trequartista ex Atalanta dovrebbe tornare ad allearsi in gruppo dalla prossima settimana ed essere presente nella lista dei convocati per il match contro il Sassuolo. Infatti, il secondo di Juric davanti ai giornalisti ha detto: “Miranchuk sta procedendo bene il recupero e la prossima settimana dovrebbe unirsi al gruppo”. Però molto probabilmente per rivedere in campo il numero 59 granata bisognerà aspettare il match dove la squadra piemontese affronterà il Napoli. Partita che si disputerà dopo la pausa per le Nazionali. Di sicuro Miranchuk non vede l’ora di tornare a disposizione e a dare il proprio contributo in campo con l’obiettivo di portare il più in alto possibile il Toro.