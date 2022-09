Quattro delle sei reti incassate da Milinkovic-Savic sono arrivate dopo l’80’, quella di Brozovic è costato il primo punto di quest’anno

Certe cattive abitudini sono difficile da debellare e il brutto vizio che il Torino ha mostrato lo scorso anno è quello di prendere, in un modo o nell’altro, un gol proprio nei minuti finali. Lo scorso si sono persi tanti punti negli ultimi dieci minuti di gioco, troppi quelli buttati per gol dopo il 90′, ieri a San Siro si è gettato alle ortiche un pareggio meritato, forse addirittura stretto per quanto mostrato in campo, proprio all’89’, quando Brozovic è riuscito ad allungare la gamba più di Ilkhan per spingere in porta il pallone scagliato in mezzo all’area da Barella.

Torino, a San Siro due punti persi all’89’

Sono ora quattro sulle sei totali le reti subite dal Torino dall’80’ in poi in questo inizio di stagione, ma quella di Brozovic è stata la prima che ha tolto dei punti alla squadra granata: i gol di Mota e di Sernicola, contro Monza e Cremonese erano stato ininfluenti, il terzo di Koopmeiners a Bergamo non ha permesso di provare il forcing finale per cercare il 2-2. “I punti persi nel finale? Anche in quello dobbiamo crescere, sono questi i dettagli che possono fare la differenze e in cui dobbiamo crescere” ha poi spiegato Paro nel post partita. Una soluzione ai troppi gol presi nei minuti finali va trovata e in fretta: quei tanti punti persi in zona Cesarini non avevano consentito lo scorso anno a un buon Torino di provare a fare il salto di qualità per avvicinarsi alle posizioni europee, sarebbe un peccato se lo stesso accadesse anche quest’anno.