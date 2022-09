Ilkhan dopo l’ottimo esordio in maglia granata rimediato contro il Lecce spera di poter scendere in campo anche contro l’Inter

La partita tra Toro e Inter è sempre più vicina e si preannuncia molto combattuta dato che i granata vorranno dare continuità all’ottimo periodo che stanno attraversando, mentre la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con il coltello tra i denti per cercare di rialzare la testa dopo le sconfitte rimediate contro Milan e Bayern Monaco. Chi spera di essere uno dei protagonisti del match è sicuramente Emirhan Ilkhan. Il numero 14 del Toro infatti desidera avere un’altra occasione dopo aver esordito con la maglia granata nel match contro il Lecce dove ha rimediato una prestazione più che positiva, dimostrando di essere un giocatore di prospettiva e con delle indiscutibili qualità. Per questo Ilkhan punta a dare continuità all’ottima prova svolta contro i salentini, ma sulla sua strada potrebbe trovare un ostacolo chiamato Karol Linetty, che potrebbe essere preferito al turco per il match in programma a San Siro. Anche perché il giocatore polacco scalpita e spera di poter dare una mano ai suoi compagni in un match che sarà molto difficile, o meglio pieno di insidie.

La partita di Ilkhan contro il Lecce

Rimane il fatto che il centrocampista ex Besiktas contro la squadra allenata da Marco Baroni ha stupito tutti, in particolar modo per la personalità e per la sicurezza dimostrata in campo dando addirittura delle indicazioni ai suoi compagni. Per Juric toglierlo dal campo sicuramente non sarà affatto semplice e dovrà essere bravo Linetty nel convincere del tutto il tecnico croato a puntare su di lui e a lasciare in panchina il numero 14 del Toro. Intanto, dopo la sfida contro i giallorossi i granata sanno di aver a disposizione un giovane talento che sotto l’ala protettiva di Juric, un vero e proprio maestro nel lanciare i giovani, può crescere molto. Solo il tempo ci dirà se Ilkhan troverà spazio nel match contro l’Inter oppure se giocherà Linetty, anche lui reduce da un ottimo inizio di stagione. Anche il centrocampista polacco grazie a Juric è diventato un altro giocatore.