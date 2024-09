Nikola Vlasic rischia di saltare anche la gara contro il Lecce: il croato potrebbe rientrare la settimana prossima a Verona

Il rientro di Nikola Vlasic rischia di slittare ancora. Il croato è fermo a causa di problemi fisici, che lo hanno condizionato e non poco negli ultimi mesi. L’ex West Ham non figura nell’elenco dei convocati dallo scorso maggio e anche all’Europeo la sua avventura non è andata affatto bene. Vlasic è stato infatti costretto ad abbandonare il ritiro della Croazia poco dopo l’inizio della sua avventura in Germania. Da quel momento il trequartista non è più sceso in campo e da luglio si è messo a disposizione dello staff sanitario granata per iniziare il percorso di recupero. Un percorso che ancora oggi non può definirsi concluso, visto che il suo rientro dovrebbe slittare ancora. Vlasic infatti ha poche possibilità di essere convocato contro il Lecce.

Il rientro può slittare a Verona

Da luglio Vlasic è impegnato al Filadelfia con l’obiettivo di recuperare la forma fisica il più presto possibile. Il croato ha saltato le prime tre giornate di campionato e sono alte le probabilità che possa saltare anche la quarta. Vanoli non vuole rischiare inutili ricadute e potrebbe decidere di non convocarlo contro il Lecce. Il croato dovrebbe quindi rientrare definitivamente nella prossima gara, che il Toro giocherà in trasferta al Bentegodi. Il croato può essere di fatto un vero e proprio acquisto per i graanta, che con le sue qualità potranno dare continuità agli ottimi risultati ottenuti finora.