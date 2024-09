I precedenti di Torino-Lecce in Serie A. In casa, contro i salentini, comandano i granata che hanno perso solo 2 volte

In questo fine settimana, riprende la Serie A. Domenica 15 settembre allo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Lecce. Gara che vale per la 4^ giornata di Serie A. Granata a 7 punti dopo 3 partite, mentre i salentini sono a quota 3. Nel massimo campionato italiano, la sfida tra queste due squadre si è giocata 10 volte. 6 vittorie del Toro, 2 pareggi e 2 vittorie del Lecce. In casa comandano i granata. Toro che ha fatto 17 gol e ne ha subiti 6. Di seguito, 3 precedenti del passato.

2023/2024: una vittoria convincente

Nella scorsa stagione, quella 2023/2024, Torino-Lecce si è giocata il 16 febbraio 2024. 25^ giornata di campionato. Bella partita e bella vittoria del Torino. Primo tempo che si conclude sullo 0-0. Partita sbloccata al minuto numero 50 da un gran gol di Bellanova. Poi al 70′, per doppia ammonizione, viene espulso Pongracic. Granata che al minuto 81 chiudono la partita con il colpo di testa di Zapata, su corner di Vojvoda. Juric batte D’Aversa per 2-0.

2008/2009: una grande partenza

Nella stagione 2008/2009, con De Biasi in panchina, Torino-Lecce è stata la prima partita di campionato. Era il 31 agosto 2008: Torino-Lecce 3-0. Partita perfetta dei granata che vincono con i gol di Rosina (rigore) al 29′, Zanetti al 32′ e Bianchi al 75′. Beretta e il suo Lecce sono battuti. Ma a fine stagione Torino, Reggina e Lecce sono retrocessi in Serie B.

2019/2020: una pesante sconfitta

Stagione 2019/2020, 3^ giornata, 16 settembre 2019. Toro primo a 6 punti in classifica. C’è grande entusiasmo per Torino-Lecce, che però finisce 1-2. Liverani batte Mazzarri. Partita giocata male e persa dai granata. Il primo tempo si chiude con il Lecce avanti, grazie al gol di Farias al 35′. Poi nella ripresa, il Toro pareggia i conti con il rigore di Belotti al 58′. Ma a decidere il match è il gol di Mancosu, al minuto numero 73.