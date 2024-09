L’allenatore del Torino Paolo Vanoli è stato premiato dalla Lega Serie A come il coach of the month di agosto

Dopo gli importanti risultati conseguiti in questo avvio di stagione Paolo Vanoli è stato premiato come l’allenatore del mese di agosto. Un riconoscimento meritato per il tecnico ex Venezia, che ha avuto il merito di portare il Toro in prima posizione in classifica grazie al pareggio contro il Milan e alle vittorie su Atalanta e Venezia.