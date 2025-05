Dopo l’incidente verificatosi nella curva Maratona durante la partita tra Torino e Inter, il consigliere Russi ha presentato una interpellanza

Il consigliere Andrea Russi ha presentato un’interpellanza in Comune dopo l’incidente accaduto lo scorso 11 maggio in curva Maratona durante la sfida tra Toro e Inter. Al secondo minuto della partita, l’arbitro ha interrotto la gara per soccorrere alcuni tifosi caduti dalla balconata.

A seguito dell’incidente, il consigliere ha presentato una richiesta di interpellanza al sindaco Stefano Lo Russo e all’assessore competente per sapere “se siano già state avviate verifiche sulle condizioni strutturali dello stadio a seguito della caduta dei tifosi“. Inoltre, nel documento si legge che l’interpellanza è volta a sapere se il Torino abbia già fatto chiarezza riguardo la manutenzione ordinaria dello stadio, quali misure saranno adattate per scongiurare nuovi incidenti e se in vista di una possibile vendita dello stadio, l’Amministrazione intenda adottare criteri più stringenti per la sicurezza degli spettatori. Lo stadio ha mostrato criticità anche in altri settori, tra cui la tribuna stampa.