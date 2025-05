Susanna Egri, figlia di Erno Egri Erbstein, ha ricordato suo padre durante il discorso tenuto al cimitero monumentale

Il 4 maggio è una data speciale per il Torino e, più in generale, per il mondo del calcio. Anche quest’anno, i granata hanno organizzato diversi eventi per commemorare il ricordo del Grande Torino. Tra i momenti più toccanti della giornata ci sono state le dichiarazioni di Susanna Egri sul padre Erno Egri Erbstein.

La signora Susanna ha raccontato che lo storico direttore tecnico granata teneva molto ai suoi giocatori. Egri Erbstein scriveva promemoria per ricordarsi ciò che doveva dire alla squadra. “Ho ritrovato un promemoria di mio papà su cui c’era scritto: Ricordarsi di dire a Ballarin di sorridere“. Un aneddoto simpatico che riassume l’amore di Erbstein per il suo Grande Torino.

Le parole di Susanna Egri

