I giocatori del Torino reduci dalle rispettive nazionali sono stati sottoposti a tampone anti Covid: tutti negativi gli esiti

Buone notizie in casa Torino in vista del derby di domani pomeriggio contro la Juventus. La società granata, infatti, ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale che i tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali hanno dato esito negativo. In mattinata, poi, gli Azzurri Belotti, Mandragora e Sirigu sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti molecolari. E anche in questo caso l’esito ha confermato la negatività.