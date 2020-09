Nuovo sit-in contro Cairo: "Noi non ci rassegniamo, sabato ti contestiamo" - Toro.it

I tifosi del Torino hanno organizzato per sabato di fronte alla Curva Primavera una nuova manifestazione di protesta contro Urbano Cairo

“Noi non ci rassegniamo, sabato ti contestiamo” è il messaggio che negli ultimi giorni sta circolando sui social network e che preannuncia un nuovo sit-in di protesta nei confronti di Urbano Cairo. “Ti sta a cuore il Toro, sei stufo delle bufale: sabato 3 ottobre presso la curva Primavera alle ore 17.00 il ritrovo” continua il volantino che annuncia la nuova contestazione. Le motivazioni della protesta sono riassunte sempre nel breve messaggio di testo: “Perché questo non è il Toro e non è il Toro promosso. Basta, te ne devi andare” .

Torino: tifosi contro Cairo

Da molti mesi i tifosi hanno iniziato a mobilitarsi con frequenti manifestazioni contro l’attuale presidente granata, che finora ha però sempre dichiarato di non voler, al momento, cedere il Torino ad altri imprenditori. Il deludente inizio di campionato, sulla scia di quello dell’anno scorso e un mercato ancora in alto mare (mancano ancora calciatori in ruoli fondamentali per il gioco di Marco Giampaolo), nonostante manchi una settimana alla fine di questa sessione, stanno ora ulteriormente alimentando la rabbia dei tifosi: è così che dopo gli striscioni appesi al Filadelfia lo scorso sabato, per il prossimo è stato organizzato una nuova manifestazione di protesta.