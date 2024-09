L’accordo con Red Bull ha portato grande entusiasmo tra i tifosi, che ora sperano possa acquisire anche il club

Ormai da settimane il clima a Torino si è fatto rovente, almeno per quanto riguarda il rapporto tra i tifosi e il presidente Cairo. Gli appassionati del mondo granata non hanno infatti preso bene gli ultimi movimenti di mercato del club (Bellanova la goccia che ha fatto traboccare il vaso). Le dichiarazioni di Vanoli, che si era detto all’oscuro di questa operazione, hanno poi rincarato la dose. I tifosi si sono riversati nelle strade prima e dopo la gara contro l’Atalanta chiedendo a gran voce la cessione della società. La notizia di Red Bull, diventato uno degli sponsor del Torino, ha acceso la fantasia dei tifosi. Sui social, tra i commenti alla notizia dell’avvenuto accordo, tanti sono quelli di chi chiede al colosso di comprare il Torino. “Dai Red Bull è ora di comprare il Toro!“, e ancora: “Il Toro per la Red Bull sarebbe un’accoppiata davvero efficace. Toro chiama Toro”.

L’accordo con Red Bull ha acceso le speranze dei tifosi

Red Bull, oltre che essere molto famoso grazie alla Formula 1, è anche entrato pesantemente nel mondo del calcio: è proprietario di alcuni club di spicco come il Lipsia e il Salisburgo, che militano in Bundesliga e nel campionato austriaco. Ma anche del Bragantino, società brasiliana, e del New York in MLS. Per i tifosi questo accordo ha rappresentato un barlume di speranza. In molti si augurano che possa essere il primo passo verso il cambio di proprietà. Red Bull ha comunque un palmares di tutto rispetto, con 2 Coppe di Germania e 14 titoli austriaci in bacheca ed è visto come un possibile salto di qualità. Un tentativo il marchio con le ali lo aveva già fatto nel 2010, quando introdusse il “fascicolo Toro”, un programma per acquisire il club.