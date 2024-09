In vista della sfida contro i salentini, Vanoli potrebbe confermare il centrocampo visto nelle prime uscite stagionali

L’attesa è quasi finita, ormai manca davvero poco per tornare a vedere il Torino. Nella giornata di domenica i granata ospiteranno il Lecce, con l’obiettivo di trovare la terza vittoria consecutiva e, di conseguenza, di mantenere il primo posto in classifica. Intanto inizia già a delinearsi la formazione titolare all’interno della mente di Paolo Vanoli. Diversi ballottaggi, ma una certezza: il centrocampo. L’allenatore varesino con tutta probabilità dovrebbe affidarsi ancora alla mediana formata da Ricci, Ilic e Linetty, che ha dato soddisfazioni nelle prime uscite stagionali.

Ilic e Ricci rigenerati dalla sosta

È vero che Ricci e Ilic sono stati impegnati con le loro nazionali in questa settimana, ma non c’è alcun problema di stanchezza in questo senso, anzi. Entrambi si sono esaltati, l’ex Empoli più del serbo. Nelle sfide contro Francia e Israele il numero 28 granata si è messo in mostra agli occhi di tutta Italia, venendo premiato con buoni voti dai vari quotidiani sportivi e riempito da apprezzamenti dai vari addetti ai lavori. Nonostante fossero le prime presenze da titolare con la maglia azzurra, il centrocampista ha mostrato sicurezza in campo, sfruttando al massimo le proprie potenzialità; ed è proprio questo quello che Vanoli vuole vedere da lui, in quella che dovrà essere la stagione dell’exploit definitivo. Belle prestazioni anche per Ilic con la maglia della Serbia, che hanno rappresentato un segnale di continuità con le sue prime partite stagionali, in cui è sempre stato tra i migliori in campo.

Al loro fianco c’è Linetty in attesa di Vlasic

Il “terzo moschettiere”, poi, è Linetty. Il polacco non è un centrocampista che tende a eccellere o ad apparire più degli altri, ma riesce sempre a farsi trovare pronto quando viene scelto dall’allenatore. È per questo che Vanoli lo sta schierando in questo momento in cui Vlasic è ai box. E chissà che non possa insidiare l’ex West Ham anche quando l’infortunio sarà alle spalle.