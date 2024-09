I due allenatori condividono alcune esperienze fatte in carriera, e ora si incontrano per la prima volta da avversari

Manca ormai poco al ritorno in campo del Torino, che domenica alle 15 ospiterà il Lecce. Sarà una partita tutt’altro che da sottovalutare per i granata, che non solo devono vincere per mantenere il primato in classifica e guadagnare credito agli occhi delle altre squadre, ma avranno di fronte una squadra molto talentuosa, allenata da un maestro come Luca Gotti. L’allenatore adriese è partito da molto lontano, ma ormai 5 anni allena in Serie A con buoni risultati. E la sua carriera presenta diverse analogie con quella di Vanoli, che affronterà da avversario per la prima volta.

Dall’Italia al Chelsea, ma mai insieme

Nonostante la differenza di soli 4 anni, Gotti può contare su un decennio in più di esperienza rispetto all’allenatore del Torino. Partito dalle giovanili del Milan, gran parte della prima metà di carriera del tecnico del Lecce è stata dedicata a club dilettantistici, con una breve parentesi alla guida dell’Italia Under17 (tra il 2006 e il 2008). Il tutto ha preso una piega diversa nel 2010, quando ha iniziato a collaborare con Donadoni, facendogli da vice nelle esperienze a Cagliari, Parma e Bologna. L’ottimo lavoro ha convinto Sarri a fargli effettuare il grande salto, portandolo con sé al Chelsea, dove ha vinto un’Europa League. Da lì ha deciso di non seguire l’allenatore toscano alla Juventus, ma di passare all’Udinese, e dopo pochi mesi da vice allenatore sotto Tudor è stato promosso, guidando i friulani a due salvezze. Casualità della sorte, anche nel destino di Vanoli ci sono stati Nazionale e Chelsea. Il tecnico varesino ha fatto la gavetta proprio nelle selezioni giovanili azzurre, partendo dall’Under17 e arrivando ai grandi insieme a Ventura. E nel 2017/2018 anche lui è approdato a Londra, ma con Conte, e insieme hanno vinto una FA Cup. Storie differenti ma destini simili, così come l’obiettivo: arrivare il più in alto possibile, seguendo le proprie idee.