A tre giorni dalla sfida contro il Torino, il terzino del Lecce Gallo ha parlato in conferenza stampa elogiando la squadra granata

Tre giorni a Torino-Lecce, una sfida che può dire tantissimo per i granata. Dopo due vittorie consecutive i ragazzi di Vanoli hanno voglia di ottenere un altro risultato importante, soprattutto per mantenere il primato in classifica. Di fronte avranno però una squadra agguerrita, reduce dalla vittoria contro il Cagliari e che cerca già punti che potranno essere fondamentali per la lotta salvezza a fine campionato. Della sfida ha parlato in conferenza stampa Antonino Gallo, terzino sinistro dei salentini, che ha anche elogiato il Toro.

Le parole di Gallo

Il terzino palermitano ha commentato l’inizio di campionato del Lecce, facendo anche una previsione sulla partita che andrà in scena domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino: “Sapevamo che il calendario non ci avrebbe aiutato nelle prime due partite. I primi tre punti col Cagliari sono stati importanti, la partita è stata molto sofferta, soprattutto perché abbiamo giocato in 10. Il Torino è sempre stato una grande squadra, molto fisica. La stiamo preparando bene, speriamo di portare il risultato a casa“.