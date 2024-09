I granata possono trovare la terza vittoria consecutiva: in campionato un dato del genere non si vede dalla stagione 2018/2019

L’attesa è quasi finita, e poi il campionato del Torino potrà ripartire. Dopo l’ottimo avvio di stagione, i granata si presentano ora al rientro dalla sosta con l’ambizione di voler vincere ancora, per mantenere il primato in classifica ma non solo. Contro Atalanta e Venezia sono arrivati 6 punti, ma battere anche il Lecce significherebbe far riaggiornare un dato che, al momento, è troppo negativo per un club come il Toro: l’ultima volta che i granata hanno vinto tre partite di fila in campionato risale addirittura alla stagione 2018/2019, 5 anni fa, quando in panchina c’era ancora Mazzarri.

L’ultima volta 5 anni fa

C’è da fare una premessa: con Juric in panchina, nell’annata 2022/2023, il Toro ha messo insieme tre vittorie di fila, ma tra Coppa Italia e Serie A. Se si limita lo sguardo solamente al campionato invece, il tecnico croato non ci è mai riuscito. Ma non solo lui, perché come detto l’ultimo a ottenere 9 punti in tre partite consecutive è stato Walter Mazzarri. Bisogna fare un passo indietro molto grande, tornando al periodo tra il febbraio e il marzo del 2019. In quell’occasione i granata batterono Atalanta (2-0), Chievo Verona (3-0) e Frosinone (1-2). Era il Torino di Belotti, Iago Falque, Izzo, Sirigu, Baselli e molti altri, che al termine della stagione guadagnò un posto per i playoff di Europa League. Da lì il nulla. E sembra molto strano per un club di questo livello non aver vinto tre partite di fila addirittura per 5 anni. Un mini salto di qualità c’è stato proprio con Juric, che più volte è arrivato a ottenere due vittorie più un pareggio, ma mai 9 punti in tre partite. Ora tocca a Vanoli stoppare questo trend negativo: come se non bastassero tutte le premesse, ora c’è un altro motivo per voler battere il Lecce.