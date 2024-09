Il colombiano si caricherà l’attacco sulle spalle e proverà a sbloccarsi dove ancora al Toro non è riuscito

La sosta nazionali non gli riguarda più direttamente, se non come fase in cui riacquisire nuove energie, per farsi trovare al meglio quando dal campo di allenamento del Filadelfia ci si sposta di un chilometro sul terreno che scotta del Grande Torino. Di fronte al ‘capitán’ Duvan Zapata il Lecce, già colpito nella gara di ritorno della scorsa stagione, quando chiuse i conti all’88’ su assist di Vojvoda dopo l’iniziale vantaggio granata con Bellanova. Una vittoria che aveva permesso al Toro di rilanciarsi in zona Europa, dopo i due pareggi consecutivi con Salernitana e Sassuolo che avevano un po’ smorzato l’entusiasmo. Ad oggi ci ritroviamo in uno scenario differente: a inizio stagione, ma con un Toro primo in classifica e desideroso di prolungare una partenza a dir poco idilliaca.

Fiducia nel capitano

Per farlo Vanoli si affiderà sicuramente al suo colosso, al punto di riferimento in campo e fuori, per gli oneri e onori che riservano la fascia da capitano sul braccio. Duvan si presenterà con all’attivo una rete, quella di San Siro, e incontri successivi di abnegazione e sacrificio. Serviva forse una pausa, forse per smentire anche la statistica che lo vede proprio dopo un’interruzione degli impegni in campionato incapace di incidere per il suo Toro. Eppure le trasferte transoceaniche per la sua Colombia non lo riguardano da un bel po’, dall’ormai lontano 17 novembre 2021, quando il Toro era solo una delle tante squadre a cui infliggere dispiaceri.

Zapata a secco dopo le soste

Salernitana, Lecce (contro l’Inter era infortunato), Bologna e Monza, le squadre graziate dall’arciere di Santiago de Cali al calarsi nella realtà del campionato dopo la sosta per le nazionali. A Salerno ci avevano pensato Buongiorno e Radonjic a portare a casa i tre punti, a Lecce il solo difensore ora al Napoli, a Bologna una sconfitta per 2-0, mentre contro il Monza la vittoria è arrivata grazie a un rigore di Sanabria. A proposito, ricordate altri gol del paraguiano? La risposta è no, perché altrimenti ricordereste male. Un digiuno che potrebbe perdurare anche oltre le 17 circa di domenica. Arriverà all’ultimo e Vanoli sceglierà probabilmente uno tra Adams e Karamoh. Lo scozzese, come è ben noto, non è al massimo. Le condizioni precarie potrebbero così premiare il francese, che non è titolare dal 12 maggio scorso, dal suo prestito a Montpellier. Punti interrogativi dunque che rendono ancora più cruciale la figura di Duvan, chiamato a farsi trovare pronto nell’immediato.