I granata sono la prima squadra del campionato di Serie A sponsorizzata dal noto brand di energy drink austriaco

Il Torino ha un nuovo sponsor. I più attenti lo avranno già notato in occasione dell’ultima gara casalinga dei granata contro l’Atalanta, quando prima di indossare la maglia da gara, la squadra di Vanoli si è riscaldata con addosso il blu. Poi prima e durante la partita le borracce riportavano, appunto, il logo Red Bull. Oggi la società granata lo ha reso ufficiale. La multinazionale austriaca sarà infatti nuovo official energy drink partner del Torino, per la stagione 2024-2025.

La partnership – si legge nel comunicato – porterà novità importanti, a partire dal coinvolgimento allo Stadio Olimpico-Grande Torino. Red Bull infatti caricherà la squadra nel riscaldamento (Energy Entrance) e nella partite più calde (Energy Break) per tutta la stagione. Si tratta della prima collaborazione in assoluto per il brand di energy drink con una squadra di Serie A, dopo i fortunati investimenti in Formula1, Moto Gp, ma anche surf, sport invernali, musica e gaming.