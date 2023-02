Il duello di Udinese-Torino / Il portoghese di Sottil contro l’olandese di Juric per una sfida tra difesa e attacco

Torna il weekend e con esso la Serie A. Ad attendere il Torino tra le mura amiche è l’Udinese. La sfida in programma non è però solo quella tra la formazione granata e quella bianconera, tra i grandi duelli in vista c’è infatti quello tra Schuurs e Beto. L’olandese, alla sua prima stagione in granata, ha dimostrato di saper contenere gli avversari grazie alla sua possenza fisica, cosa che aiuta il suo prossimo rivale quando dà la caccia al gol.

Schuurs, un muro in costruzione

Zone di campo e fini opposti per i due protagonisti del duello di Torino-Udinese. Schuurs gioca infatti nelle retrovie granata. Arrivato in estate sotto la Mole per prendere il posto di BRemer, ha subito dato prova del suo talento, conquistando in fretta il cuore di Juric e quello dei tifosi. “Schuurs-Schuurs-Schuurs” è il coro che spesso si sente intonare dalla curva quando prende palla. Dotato di fisicità e buona lettura di gioco, l’olandese non perde occasione di cercare il gol, spesso attraversando il campo in solitaria con il pallone tra i piedi. Il suo prossimo avversario non gli renderà vita facile.

Beto, il pericolo principale dei friulani

A farsi attendere dal difensore del Torino c’è infatti Beto. Capocannoniere dell’Udinese, non si è risparmiato nella prima parte di stagione. Con i suoi sette gol all’attivo, è in dodicesima posizione nella classifica marcatori di Serie A. L’ultimo risale al match con il Bologna, perso dai suoi ma comunque con la sua firma. Fisico e veloce, il portoghese costituisce un pericolo per chiunque gli si prostri davanti. Non solo azioni costruite per lui: molto bravo nel gioco aereo, ha una predilezione per rendere gli sviluppi su calci piazzati particolarmente proficui.