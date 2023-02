Ecco dove vedere Torino-Udinese in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 5 febbraio alle ore 15

È di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric che, dopo l’uscita dalla Coppa Italia contro la Fiorentina, si prepara ora a riscattarsi in campionato. è il turno dell’Udinese di Sottil, battutto all’andata ma che vanta sue punti in più in classifica.. La sfida tra granata e friulani, che si disputerà sul rettangolo verde del Grande Torino alle ore 15, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.