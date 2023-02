Il difensore sarà out almeno tre mesi, come spiegato da Juric: per il classe 2000 operazione al ginocchio necessaria

La terapia conservativa non ha dato i frutti sperati: David Zima si opererà al ginocchio, come confermato in conferenza stampa da Juric. Per almeno tre mesi, come ribadito dall’allenatore, il difensore non sarà a disposizione: motivo, come già noto, della trattativa lampo per assicurarsi Gravillon. “Potrà rientrare solo nel finale, ma per non restare solo con quattro difensori siamo andati su Gravillon”.

Zima, infortunio e tempi di recupero

Zima rienterà solo a maggio, quando il Toro sarà impegnato ancora per un mese – il campionato si chiuderà nel weekend del 3-4 giugno – e potrà quindi non forzare il recupero.