Sanabria è tornato acciaccato dalla Nazionale: Juric può risparmiarlo. Il Torino si affida a Belotti contro l’Udinese

C’entra poco la statistica. Eppure conforterà Juric sapere che Andrea Belotti ha segnato in tutte le ultime tre partite giocate dal Torino contro l’Udinese. Tornato dalla Nazionale con l’incubo di dover giocare un altro playoff per andare al Mondiale, dopo quello contro la Svezia, il Gallo è tornato al Filadelfia consapevole che contro i friulani (lunedì sera, ore 20.45) l’attacco sarà sulle sue spalle. Sarà lui, infatti, il riferimento offensivo del 3-4-2-1, come accaduto a La Spezia, ma con l’obiettivo di fare molto meglio. Perché al “Picco”, anche il 9 era stato protagonista in negativo.

Sanabria in forte dubbio, Zaza si scalda

Contro l’Udinese servirà di più, soprattutto perché il compagno d’armi del Gallo è acciaccato. Tonny Sanabria, fino a questo punto del campionato, si è alternato di partita in partita a Belotti, dandogli o ricevendo il testimone. Stavolta, però, la staffetta è azzoppata dai problemi del paraguaiano, tornato con qualche problema fisico dalla sosta per le Nazionali. Lo staff medico è orientato a non rischiare nulla, anche se il 19 può ancora giocarsi la convocazione. In ogni caso, in panchina ci sarà Simone Zaza, pronto a prendersi uno spazio. Il lucano spera di fare il secondo frazionista. Il titolare, però, è indiscutibilmente Belotti, che vuole gioire dopo giorni complicati.